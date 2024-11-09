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Ankara'da kÄ±skanç koca dehÅŸet saçtÄ±!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ankara#Sincan#Cinayet
Ankarada kÄ±skanÃ§ koca dehÅŸet saÃ§tÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 09, 2024 23:01

Ankara'nÄ±n Sincan ilÃ§esinde M.E.D., eÅŸiyle iliÅŸkisi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–.Y.'yi takip edip, tabancayla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. M.E.D. saklandÄ±ÄŸÄ± adreste polis tarafÄ±ndan yakalanÄ±rken, olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â

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Olay, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda TandoÄŸan Mahallesi, Ata Caddesi'nde meydana geldi.

Ä°ddiaya gÃ¶re, M.E.D., eÅŸiyle iliÅŸkisi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–.Y.'yi bir sÃ¼re takip etti. M.E.D., otomobiliyle giderken Ã¶nÃ¼nÃ¼ kestiÄŸi Ã–.Y.'ye tabancayla ateÅŸ etti. Ã–.Y. otomobilinde hareketsiz kalÄ±rken M.E.D. ise olay yerinden kaÃ§tÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafÄ±ndan yapÄ±lan kontrolde Ã–.Y.'nin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Ã–.Y.'nin cansÄ±z bedeni, olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan morga gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

M.E.D. saklandÄ±ÄŸÄ± adreste polis tarafÄ±ndan yakalanÄ±rken, olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â 

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#Ankara#Sincan#Cinayet

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