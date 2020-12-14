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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası

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Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası
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ANKARA Valiliği, 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye toplam 2 milyon 688 bin 20 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankarada, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım" denildi.

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