MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu
GeriGündem Ankara'da kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 14:37,Son Güncelleme:

Ankara'da kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu
Abone Olgoogle-news

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde kurulan semt pazarında, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yoğunluk yaşandı. Bazı tezgahların önünde oluşan kuyruklarda, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 ilden Ankara'daki semt pazarlarında, bugün yoğunluk gözlendi. Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarına ilk gün akın edenler, zabıta ekiplerince maske verilip, dezenfektan sıkıldıktan sonra alındı. Pazarda, tezgahlar arasındaki 3 metre kuralına uyulduğu, esnafın ise hijyen kurallarına dikkat ettiği görüldü. Bazı tezgahların önünde oluşan kuyruklarda halkın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Ellerinden gelen tüm tedbirleri aldıklarını belirten pazarcı esnafı, kısıtlama sonrası yoğunluk olduğunu belirtti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle