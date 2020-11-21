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Harun ÖZALP- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik

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Ankara'da kısıtlama öncesi meydanlarda sakinlik
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TÜRKİYE genelinde saat 20.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Ankara'da meydan ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş yerleri, market, restoran, berber gibi iş yerlerine dün akşam saat 20.00 ile bugün saat 10.00 arasında kısıtlama getirildi. Ayrıca ülke genelinde de hafta sonları saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu akşam başlayacak olan kısıtlama öncesi Ankara'daki meydanlar ve sokaklarda insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Öte yandan polis ekipleri de denetimlerini artırdı. Kızılay Meydanı'nda vatandaşları sık sık uyaran ekipler, akşam saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu hatırlattı. Ekipler, meydandaki vatandaşların da Genel Bilgi Tarama ile Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını sorguladı.

 

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