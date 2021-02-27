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Burak TEKİN-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu

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Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu
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ANKARA'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polisin denetim yaptığı kontrol noktalarında araç yoğunluğu yaşandı.

Ankarada kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri Başkent'in birçok noktasında kontrol noktası oluşturdu. Trafikteki araçlar tek tek durdurulup, sürücülerin ve yolcuların izin belgelerine bakıldı. Ana arterlerdeki kontrol noktalarında polisin denetimleri sırasında araç yoğunluğu oluştu. Sürücüler, sıranın kendilerine gelip evrakları kontrol edildikten sonra yola devam etti. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcular, maske kuralına uymaları konusunda da uyarıldı. Dün akşam 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

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