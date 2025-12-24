×
Kar ve yağış kapıda, bu kez donacağız.... Meteorolojiden soğuk hava uyarısı: Sıcaklık eksiye düşecek

#Ankara#Meteoroloji#Hava Durumu
Kar ve yağış kapıda, bu kez donacağız.... Meteorolojiden soğuk hava uyarısı: Sıcaklık eksiye düşecek
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi’nin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Öte yandan Ankara Valiliği, il genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı konusunda uyarılarda bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi. İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların cumartesi günü Anadolu yakasının yükseklerinde karla karışık yağmur, pazartesi günü ise il genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi.

YENİ YILIN İLK GÜNLERİ YAĞIŞLI GEÇECEK

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı olacağı bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Soğuk havanın bölge genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi. Bu süreçte, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülüyor.

Kar ve yağış kapıda, bu kez donacağız.... Meteorolojiden soğuk hava uyarısı: Sıcaklık eksiye düşecek

BU İLLER DİKKAT 

Bölgedeki il merkezlerinde 26 Aralık 2025 ila 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının ise İstanbul’da 0, Edirne’de eksi 3, Kırklareli’de eksi 3, Tekirdağ’da eksi 1, Kocaeli’de eksi 1, Sakarya’da eksi 2 ve Yalova’da 1 derece olacağı belirtildi.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN UYARI

Ankara Valiliği, il genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını, tarımsal alanlarda zirai don riskinin öngörüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ankara genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı ve soğuk havanın Ankara genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kar ve yağış kapıda, bu kez donacağız.... Meteorolojiden soğuk hava uyarısı: Sıcaklık eksiye düşecek

EKSİ DERECELERE DÜŞECEK

Ankara il merkezinde, 26 Aralık ila 2 Ocak 2026 tarihleri arasındaki en düşük hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir." bilgisi paylaşıldı.

 

 

