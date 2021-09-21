Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AB ordusu fikri yeniden alevlendiAB ordusu fikri yeniden alevlendi#AB
Zonguldak Valiliğinden bozuk aşı iddialarına açıklamaZonguldak Valiliği'nden 'bozuk aşı' iddialarına açıklama#Koronavirüs
İznik Gölünün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildiİznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi#İznik Gölü
Yetim maaşında önemli karar Mahkeme haklı buldu...Yetim maaşında önemli karar! Mahkeme haklı buldu...#Yetim Maaşı
Trabzonsporda Dorukhan Toközün büyük şanssızlığı 126 gün sonra döndü ama...Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün büyük şanssızlığı! 126 gün sonra döndü ama...#Trabzonspor
Cenk Ozkacardan Trabzonspor itirafı Teklif...Cenk Ozkacar'dan Trabzonspor itirafı! Teklif...#Trabzonspor
Kanye West, Kim Kardashianı aldatıp aldatıp övünmüşKanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!#Kim Kardashian Kanye West
Didem Kınalı, Bülent Serttaşı polise şikayet etti miDidem Kınalı, Bülent Serttaş'ı polise şikayet etti mi?#Didem Kınalı
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı#Borsa İstanbul
El Salvador Devlet Başkanından şaşırtan hamle Ben dünyanın en havalı diktatörüyümEl Salvador Devlet Başkanı'ndan şaşırtan hamle! 'Ben dünyanın en havalı diktatörüyüm'#El Salvador
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da 'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

#Ankara#Hırsızlık#Polis
Ankarada Kibar Feyzo lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

Ankara'da bindiği halk otobüsünde yer göstererek güven sağladığı kadının el çabukluğu ile cep telefonu ve cüzdanını alırken güvenlik kamerasına yansıyan 'Kibar Feyzo' lakaplı Feyzullah T., polis tarafından gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-  Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Kapkaç ekipleri ile Güven Timleri, kent genelinde meydana gelen 3 ayrı yankesicilik olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda olayların meydana geldiği pazar yeri, aile sağlığı merkezi ve halk otobüsündeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Çalışma sonucunda şüphelinin 'Kibar Feyzo' lakaplı Feyzullah T. olduğu belirlendi. Feyzullah T., polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Feyzullah T.'nin, kapı önünde ayakta yolculuk yaparken otobüse binen kadınlara yer gösterip güven sağladığı, bu sırada kalabalıkta aynı kadının telefon ve cüzdanını el çabukluğu ile aldığı görüldü. Aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda da yine Feyzullah T.'nin girişte oluşan kalabalıkta kadının aynı şekilde cüzdanını aldığı, güvenlik kamerasına yakalanmamak için de elindeki poşetle perdeleme yaptığı görüldü.

Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıkan Feyzullah T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Feyzullah T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Hırsızlık#Polis