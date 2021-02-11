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Gündem
Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Ankara'da kese kağıdında uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

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Ankara'da kese kağıdında uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
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ANKARA'da dikkat çekmemek için kese kağıdında uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, 12 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirdiği belirlenen 2 şüpheliye yönelik Yenimahalle ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli H.S. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında ve evlerinde yapılan aramada, 12 kilo 800 gram bonzai, 1200 gram aseton, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda kese kağıdı ele geçirildi. Şüphelilerin dikkat etmemek için uyuşturucuları, kese kağıdında taşıdığı görüldü. Bonzai dolu kese kağıtlarının üzerinde 'Afiyet olsun' yazması ise dikkat çekti. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada şüphelilerden H.S.'nin 2018 yılında 6 kilo eroinle yakalanarak tutuklandığı ve kısa süre önce serbest kaldığı öğrenildi.

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