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Ankara’da kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren damat adliyede

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#Kaynana Kayınpeder Cinayeti#Sincan Mezarlığı#Beypazarı Adliyesi
Ankara’da kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren damat adliyede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 11:55

Ankara'nın Güdül ilçesinde kayınpederi Yakup Kürekçi (48) ile kayınvalidesi Emine Kürekci'yi (48) tabancayla vurarak öldüren damat T.Y. adliyeye sevk edildi.

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Önceki gün meydana gelen olayda; T.Y. ile kayınpederi ve kayınvalidesi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. T.Y., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp kayınpederi Yakup Kürekci ve kayınvalidesi Emine Kürekci'ye ateş etti.

Ankara’da kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren damat adliyede

TOPRAĞA VERİLDİLER

Arbede sırasında T.Y. de kendi tabancasından çıkan kurşunla ayağından yaralandı. Kürekci çifti, olay yerinde hayatını kaybetti. Çift, otopsi işlemlerinin ardından Sincan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaralanan damat ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Beypazarı Adliyesi'ne sevk edildi.

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#Kaynana Kayınpeder Cinayeti#Sincan Mezarlığı#Beypazarı Adliyesi

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