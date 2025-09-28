×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT'ten DEAŞ operasyonu! Şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Servis Şoförü#Suriye#DEAŞ
MİTten DEAŞ operasyonu Şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 20:07

Ankara'da kaybolan 65 yaşındaki servis şoförü B.A.'nın cansız bedeni Mersin'de bulunmuştu. MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Suriye'nin İdlib bölgesine kaçtıkları tespit edildi. Zanlılara düzenlenen operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen şüpheliler Türkiye'ye iade edildi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

B.A. isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye’ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine;

MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir.

Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirilmiştir.

Suriye’de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir.

Gasp edilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda; Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü’nde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur.

Haberin Devamı

Ailenin olaydan önce Ankara’da M.A ve N.S isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Görevlilerimizi, EGM İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Suriye İç Güvenlik Servisini, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Mersin ve Ankara İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz.

MİTten DEAŞ operasyonu Şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Servis Şoförü#Suriye#DEAŞ

BAKMADAN GEÇME!