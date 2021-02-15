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Gündem
Ferhat EKİNCİ/ ANKARA,(DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

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Ankara'da kar yağışı etkili oldu
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BAŞKENT Ankara'da kar yağışı etkili oldu, özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Ankarada kar yağışı etkili oldu
Kentte sabaha karşı kar yağışı başladı. Sabahın ilk ışıkları ile etkili olan kar yağışı, kentin yüksek yerlerinde yoğun şekilde hissedildi. Yüksek noktalarda yeşil alanlar, binaların çatıları beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ana arterlerde ve caddelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Sürücüler, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı. 

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