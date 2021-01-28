Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Başkent'te gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bu bölgelerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı, ulaşımda da aksama yaşandı. Belediye ekipleri, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji verilerine göre, yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.