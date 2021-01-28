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Gündem
Burak TEKİN/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

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Ankara'da kar yağışı etkili oldu
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Ankara'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Başkent'te gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bu bölgelerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı, ulaşımda da aksama yaşandı. Belediye ekipleri, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji verilerine göre, yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Ankarada kar yağışı etkili oldu

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