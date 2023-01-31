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Ankara'da kar yağışı başladı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Kar#Yağış
Ankarada kar yağışı başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 03:29

Başkent Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağışın gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Ankara'nın merkezinde kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda, ara sokaklarda ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

YAĞIŞ ETKİSİNİ İL GENELİNDE ARTIRDI

kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam etmesi beklenirken yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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#Ankara#Kar#Yağış

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