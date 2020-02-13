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Gökhan CEYLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 13:43,Son Güncelleme:/

Ankara'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi: 1 yaralı

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Ankara'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi: 1 yaralı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kar küreme ve tuzlama aracının şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesindeki Huzur Mahallesinde meydana geldi. Ö.T. yönetimindeki 06 DP 2802 plakalı Çankaya Belediyesi'ne ait kar küreme ve tuzlama aracı, 1162'nci Sokak'ta tuzlama çalışması yaparken, buzlanma nedeniyle kayarak devrildi. Kazada şoför Ö.T. yaralandı. Yaralı şoför, çağrılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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