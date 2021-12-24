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Ankara'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 1 işçi ağır yaralı

#ANKARA#Göçük#Keçiören

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Ali Çelikler (55), ağır yaralı kurtarıldı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında, Keçiören'e bağlı Uyanış Mahallesi'nde meydana geldi. Keçiören Belediyesi ekipleri, Balmumu Sokak'ta kanalizasyondaki tıkanma nedeniyle çalışma başlattı. Alanda 4 metre derinliğinde kanal açılırken, göçük meydana geldi. İşçilerden Ali Çelikler, göçük altında kaldı.

Ankarada kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 1 işçi ağır yaralı

Çelikler, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu ağır yaralı kurtarıldı.

Ali Çelikler, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankarada kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 1 işçi ağır yaralı

Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı.

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#ANKARA#Göçük#Keçiören

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