Ankara’da kan donduran olay: Ormanlık alanda ceset parçaları

İmrahor Vadisi’ndeki ormanlık alanda bir çoban dün, erkek cesedine ait parçalar görünce polisi aradı. Bölgeye gelen polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu çevrede bir de boyunluk buldu. Ekipler, boyunluğun ve cesedin yanındaki eşyaların 11 gündür aranan Alzheimer hastası Ali K.’ya ait olduğunu belirledi. Polis, parçalanmış bedenin yanında bir de tabanca buldu. Hayvanlar tarafından parçalandığı değerlendirilen vücut parçaları, kesin kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.