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Ankara'da kamyonet kasasında açıkta et taşıdılar! Tepki çeken görüntüye inceleme

#Ankara#Polatlı#Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yağmur duası etkinliğinde ikram edilecek etlerin kamyonetin kasasında açık şekilde taşınması tepkiye neden oldu. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Polatlı'da önceki gün mezbahada kesilen küçükbaş hayvanların eti, Sarıoba Mahallesi’nde yağmur duasına katılan vatandaşlara ikram edilmek üzere kamyonetin kasasında açık şekilde götürüldü. Üzeri kapatılmadan götürülen etlerin bulunduğu kamyoneti görenler duruma tepki gösterdi.

Etler, daha sonra mahalleye götürülüp parçalanarak pişirildikten sora etkinliğe katılan yaklaşık 1500 kişiye ikram edildi. Etlerin hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Ankarada kamyonet kasasında açıkta et taşıdılar Tepki çeken görüntüye inceleme

Sarıoba Mahallesi Muhtarı Hakan Güngör, etleri taşıyacak soğuk hava depolu ve kapalı bir araçlarının olmadığını belirterek, etlerin yağmur duasına yetişmesi için acil gitmesi gerektiğini söyledi. Etlerin üzerine naylon örttüklerini ve bağladıklarını kaydeden Güngör, uygun şartlarda taşıyacak bir araç bulamadıkları için mecburen bu şekilde götürdüklerini ifade etti. 

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Ankarada kamyonet kasasında açıkta et taşıdılar Tepki çeken görüntüye inceleme

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#Ankara#Polatlı#Et

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