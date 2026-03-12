×
Ankara'da kahreden olay! Yangında ailesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 16:41

Ankara'nın Polatlı ilçesinde evinde çıkan yangında eşini ve 2 çocuğunu kurtarmaya çalışırken yaralanan Murat Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polatlı ilçesi Şabanözü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Çetinkaya ailesinin oturduğu müstakil evde yangın çıktı. Yangını fark eden Murat Çetinkaya, eşi ve 2 çocuğunu alevlerin arasından dışarıya çıkardı. Yaralanan Murat Çetinkaya, eşi ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Çetinkaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetinkaya’nın eşi ve çocuklarının sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Murat Çetinkaya'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

