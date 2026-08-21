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Ankara'da kahreden olay: Köpekten korkan çocuk, sırt üstü düşüp hayatını kaybetti

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#Ankara#Köpek#Berat Yücel
Ankarada kahreden olay: Köpekten korkan çocuk, sırt üstü düşüp hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 13:47

Ankara'da tasmasız köpeğin havlaması sonucu panikleyerek sırt üstü yere düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Berat Yücel'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahibi Ü.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına göre olay, 15 Ağustos'ta saat 09.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi İvedik OSB Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı'nda meydana geldi.

Yaz tatilinde amcasına yardım etmek için Ankara'ya gelen Berat Yücel, malzeme almak amacıyla bir iş yerine doğru ilerlediği sırada, adresteki bir firmaya ait Alman kurdu cinsi köpek, aniden havlayarak üzerine hamle yaptı. Bu sırada panikleyerek geri geri kaçmaya çalışan Yücel, dengesini kaybedince sırt üstü beton zemine düştü.

Ankarada kahreden olay: Köpekten korkan çocuk, sırt üstü düşüp hayatını kaybetti

Bu sırada başını zemine çarpan ve bilinci kapanan Yücel, çevredekiler tarafından kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Olayın ardından nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, köpeğin sahibi olduğu belirlenen Ü.Y'yi gözaltına aldı.

Ankarada kahreden olay: Köpekten korkan çocuk, sırt üstü düşüp hayatını kaybetti

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen ve "taksirle ölüme sebebiyet verme", "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köpek ise hayvan barınağına teslim edildi.

Ankarada kahreden olay: Köpekten korkan çocuk, sırt üstü düşüp hayatını kaybetti

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay anı ve sonrasında yaşanan kargaşa çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, tasmasız ve başıboş durumdaki köpeğin sokakta dolaştığı, çevredeki vatandaşların ve gençlerin köpeği fark ederek uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde, köpeğin sokakta ilerleyen Yücel'in üzerine havlayarak hamle yaptığı irkilerek adımlarını geriye doğru hızlandıran çocuğun, ayağının takılması sonucu kontrolünü kaybedip başını sert şekilde zemine çarptığı görünüyor. Sonrasında çevredekilerin panik içerisinde yardıma koşarak çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

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Ankarada kahreden olay: Köpekten korkan çocuk, sırt üstü düşüp hayatını kaybetti

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#Ankara#Köpek#Berat Yücel

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