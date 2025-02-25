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Ankara'da kahreden olay! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti

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#ANKARA#Yenimahalle#Karbonmonoksit Zehirlenmesi
Ankarada kahreden olay Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 17:57

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde evde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi, hayatını kaybetti.

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Ankara'da Yenimahalle ilçesindeki İvedik Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katında oturan aileden haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, H.A. (74) ve A.A (72) ile H.A.'yı (43) yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 kişinin doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#ANKARA#Yenimahalle#Karbonmonoksit Zehirlenmesi

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