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Gündem
DHA
Haber Giriş: 18.06.2021 - 01:38 | Son Güncelleme:

Ankara'da kahreden haber! 4 yaşındaki çocuk yem haznesine düşerek hayatını kaybetti

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Ankara'da kahreden haber! 4 yaşındaki çocuk yem haznesine düşerek hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, besi çiftliğinde 4 metre derinliğindeki yem haznesine düşen Kenan Ece (4), hayatını kaybetti.

Çiftlikte çalışan Emine- Kenan Ece çifti çocukları Kenan'dan bir süre haber alamayınca endişelendi. Ece çifti, yaptıkları aramada Kenan'ın izine ulaşamadı. İhbar üzerine çiftliğe jandarma ekipleri sevk edildi.

Çiftlikte yapılan aramada, Kenan'ın cansız bedenine 4 metre derinliğindeki yem haznesi içerisinde ulaşıldı. Kenan'ın babasının yanına giderken yem haznesine düştüğü ve bu sırada çalışır vaziyette olan yem karma makinesinden çıkan yemin üzerine dökülmesi ile boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Kenan'ın cenazesi önce Polatlı Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölün sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.

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