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Ankara’da kafa kafaya facia: 3 can kaybı

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#Trafik Kazası#Ankara#Kaza
Ankara’da kafa kafaya facia: 3 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:56

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Şereflikoçhisar - Ağaçören yolunda meydana geldi. Ağaçören ilçesinden Şereflikoçhisar yönüne doğru seyir halinde olan E.A. yönetimindeki otomobil karşı şeritten gelen E.Ü.’nün kontrolündeki otomobil ile bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda otomobiller hurdaya dönerken 06 SCP 32 plakalı aracın sürücüsü E.Ü ve 03 EL 050 plakalı araçta bulunan N.A. ve U.A. hayatını kaybetti.

Sürücü E.A. ise ağır yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Ankara#Kaza

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