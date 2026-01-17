×
Ankara'da kadına şiddete tutuklama! Bakan Tunç ve Göktaş'tan açıklama

#ANKARA#Kadına Şiddet#Tutuklama
Ankara'da yaşayan Fatma Ç. (36), boşanma aşamasında olduğu polis memuru eşi Y.Ç. (44) hakkında kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yaptığı açıklamada, "Ankara’da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Ankara’da oturan 3 çocuk annesi Fatma Ç., uzun yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirterek, geçen yıl nisan ayında polis memuru eşi Y.Ç.’ye boşanma davası açtı. Dava devam ederken 9 Ocak'ta Fatma Ç., iddiaya göre eşi tarafından evlerinde darbedildi. Yüzünde kesikler, vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan Fatma Ç. eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Y.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay sonrası Fatma Ç., memleketi Şanlıurfa’ya geldi.

"GÜZELLİĞİNİ ELİNDEN ALACAĞIM, DEDİ SONRASINI TAM HATIRLAMIYORUM"

Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu’na başvuran Fatma Ç., eşinden tehdit içerikli mesajlar almaya devam ettiğini ifade etti. Fatma Ç., “Ben 14 yıldır evliyim ve bu süre boyunca hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüm. Nisan ayından itibaren kesin olarak boşanma kararı aldım. Bunu söylediğimde bana ‘Güzelliğine güveniyorsun, ben bu güzelliği senin elinden alacağım’ dedi. Sonrasını tam hatırlamıyorum. Arkadan bir şey koklatıldığını ya da yüzüme bir madde sıkıldığını düşünüyorum. Bayıldım. Uyandığımda hastanedeydim. Çocuklarım annesiz kalabilirdi” dedi.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Eşinin tehditlerinin sürdüğünü öne süren Fatma Ç., can güvenliğinin olmadığını belirtip yetkililerden yardım isteyerek, “Adil bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Vicdanı olan herkesten yardım istiyorum” dedi.

BAKAN TUNÇ: TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" dedi. 

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ankara’da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz. Bakanlık olarak, Ankara’da ve Şanlıurfa’da ilgili tüm birimlerimiz ile yakından takip ettiğimiz vakaya ilişkin adli süreci de takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız" dedi.

