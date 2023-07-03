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Ankara'da kadın cinayeti! Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti

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#ANKARA#Mamak#Kadın Cinayeti
Ankarada kadın cinayeti Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 16:45

Ankara'nın Mamak ilçesinde Akif Ünal (81), tartıştığı eşi Döndü Ünal'ı (45) sokak ortasında tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Harman Mahallesi Aşıklar Caddesi 165'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Akif Ünal, 2 yıldır evli olduğu eşi Döndü Ünal ile sokakta yürürken tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Akif Ünal, üzerindeki tabanca ile eşine 3 el ateş etti. Ünal, ardından aynı tabanca ile başından kendisini vurdu. Döndü Ünal olay yerinde, Akif Ünal ise hastanede hayatını kaybetti.

Ankarada kadın cinayeti Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti

"4 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Mahalle halkından Hulusi Barış, silah ve bağrışma sesleri duyduğunu ifade ederek, "Koşarak sesin geldiği yöne doğru gittim. Gittiğimde adam da kadın da yerde yatıyordu. 'Adam, kadını vurdu' dediler. Kadına 3 kurşun, kendine de bir kurşun sıkmış. Sonrasında ambulans ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ambulans adamı alıp götürdü" dedi.

Ankarada kadın cinayeti Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti

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Mehmet Torun ise "Adamla kadın aşağıya doğru geliyordu, bir anda silah sesi duyduk. 4 el silah sesi duydum. Birini de kendisine sıkmış" diye konuştu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#ANKARA#Mamak#Kadın Cinayeti