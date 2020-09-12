Ankara’da kademeli mesai

İnsan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflenen yeni karar ile artık Valilik ve bağlı kurumlarda dört farklı mesai saati uygulanacak. Yeni uygulamaya göre çalışanların mesai saatleri şöyle olacak:

4 FARKLI SAAT

◊ Valilik merkez birimleri ile birlikte 17 kurumda mesai saati 08.00-17.00 arasında uygulanmaya devam edecek.

◊ Aralarında İl Müftülüğü, PTT Başmüdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Göç İdaresi’nin de bulunduğu 14 kurumda 08.30-17.30.

◊ Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün de yer aldığı 8 kurumda 09.00-18.00.

◊ Ankara Devlet Opera Ve Balesi Müdürlüğü 10.00-19.00.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 31 Ağustos’ta aldığı kararla, 1 Eylül’den bu yana Valilik ve bağlı kurumlarda esnek çalışma yöntemi uygulanıyordu.