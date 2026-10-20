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Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 11 kişi hakkında işlem başlatıldı

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#ANKARA#Kaçakçılık Operasyonu#Ticaret
Ankarada kaçakçılık operasyonu: 11 kişi hakkında işlem başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 01:43

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 11 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara ve ilçelerinde Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet dedektör, 29 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulduğu, operasyonlar sonucunda ise 11 kişi hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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#ANKARA#Kaçakçılık Operasyonu#Ticaret

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