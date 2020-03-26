Ankara'da kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Karapürçek Mahallesi'nde bulunan iş yerinde kaçak maske üretildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, işyerine baskın düzenledi. Baskında, halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretildiği belirlendi. Ele geçirilen 3 bin kaçak maske imha edilirken, iş yeri mühürlenip kapatıldı. Ayrıca, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

'FIRSATÇILARA İZİN YOK'

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, koruyucu maske kullanımının çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bu durumdan faydalanmak isteyen, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılara asla izin veremeyiz. Ekiplerimiz ihbar üzerine harekete geçti, iş yerine baskın düzenlendi. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler" dedi.