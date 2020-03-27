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Haber Giriş: 27.03.2020 - 08:59,Son Güncelleme:/

Ankara'da kâbusu yaşadılar! O anlar kamera...

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Ankara'da kâbusu yaşadılar! O anlar kamera...
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde husumetli oldukları baba ve oğlunun dükkanlarını saatlerce izleyen şahıslar 12 kişiyle baskın yaptı. Baba ve oğlunu öldüresiye döven kişiler daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anları güvelik kamerası an be an kaydetti.

Olay, 3 gün önce Ankara’nın Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 162. Cadde’de meydana geldi. Mahmut Ünlütürk (27) ve Necati Ünlütürk (53)’ün daha önce husumetleri olduğu komşuları, baba ve oğlunun dükkanına film gibi baskın düzenledi.

Olaydan bir gün önce Mahmut Ünlütürk ile tartışan Ercan E., ertesi gün 12 kişiyle Ünlütürk’ün dükkanına baskın yaptı.

MÜŞTERİ KILIĞINDA GELDİ

Kavgadan saatler önce dükkanın etrafına gelerek keşif yapan ve uygun anı kollayan saldırganlar daha sonra müşteri kılığında Mahmut Ünlütürk’ün yanına geldi.

Ercan E. ise o sırada yan dükkanda bulunan baba Necati Ünlütürk’ü dışarıya çağırarak diğer saldırganlarla birlikte vurmaya başladı.

Kavgayı görünce dışarıya çıkan Mahmut Ünlütürk’e da vurmaya başlayan saldırganlar, baba ve oğlu dakikalarca öldüresiye dövdü.

Güvenlik kameralarına an be an yansıyan kavga sırasında Necati Ünlütürk’ün yere düşen telefonunu alarak cebine koyan Ercan E. ve diğer saldırganlar olay yerinden ayrıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan Necati Ünlütürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ankarada kâbusu yaşadılar O anlar kamera...

“10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDIM”

Darp edilen 53 yaşındaki Necati Ünlütürk, huzurları kalmadığı için evlerini ve dükkanlarını taşıma kararı aldıklarını belirterek, “Acaba ben ne zarar verdim ki beni bu kadar acımasızca dövdüler. 10 gün iş göremez raporu aldım.

Biz bu insanlardan şikayetçi olduk. Ama hala bu şahıslar ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Acaba ne zaman haklarında bir işlem yapılacak” dedi.

Ankara’da 12 kişi bir iş yerini basıp dükkan sahibini ve babasını darp etti
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