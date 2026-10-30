Ankara'da istinat duvarı çöken binanın temeli açığa çıktı! Bina tahliye edildi

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Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1805'inci Sokak'ta bulunan 17 katlı apartmanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Yamaçta inşa edilmiş binanın yerin altında kalan duvarı ve temeli, toprak kayması sonucu açığa çıktı. Ayrıca binanın çevresindeki yollarda yarıklar oluştu. İhbar üzerine binada çalışma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, güçlendirme çalışması yapılmasına karar verdi. Bina tahliye edilirken, çevresi de iş makineleriyle kontrollü şekilde kazıldı. Kazının ardından zeminin güçlendirilmesi için sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı.