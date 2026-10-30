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Ankara'da istinat duvarı çöken binanın temeli açığa çıktı! Bina tahliye edildi

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#Ankara#Bina#İstinat Duvarı
Ankarada istinat duvarı çöken binanın temeli açığa çıktı Bina tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 16:10

Ankara'nın Mamak ilçesinde toprak kayması sonucu istinat duvarı çöken 17 katlı apartmanın temeli, açığa çıktı. Bina zemin güçlendirmesi çalışmaları tamamlanana kadar tahliye edildi.

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Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1805'inci Sokak'ta bulunan 17 katlı apartmanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Yamaçta inşa edilmiş binanın yerin altında kalan duvarı ve temeli, toprak kayması sonucu açığa çıktı. Ayrıca binanın çevresindeki yollarda yarıklar oluştu. İhbar üzerine binada çalışma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, güçlendirme çalışması yapılmasına karar verdi. Bina tahliye edilirken, çevresi de iş makineleriyle kontrollü şekilde kazıldı. Kazının ardından zeminin güçlendirilmesi için sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı.

Ankarada istinat duvarı çöken binanın temeli açığa çıktı Bina tahliye edildi

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#Ankara#Bina#İstinat Duvarı

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