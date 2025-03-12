Ankara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'ncü yılı kutlandı

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Tacettin Dergahı'nda 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' temasıyla düzenlenen programda Mehmet Akif Ersoy anısına saygı duruşunda bulunularak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Törende konuşan Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, İstiklal Marşı’nın bir milletin vicdanı olduğunu belirterek, "Bugün burada milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en gür sesi, en berrak ifadesi ve en büyük manevi miraslarından biri olan İstiklal Marşı'mızın 104'üncü kabul yıl dönümünü anmak için bir aradayız. Bu kutlu marş yalnızca bir milletin zaferini anlatan bir şiir değildir. Aynı zamanda o milletin ruhunu, inancını, azmini, karakterini en güçlü şekilde ortaya koyan bir destandır. Sadece bir dönemin değil milletimizin asırlar boyu süren bağımsızlık iradesinin ve istiklal aşkının mısralara dökülmüş halidir. O gün Akif, bu marşı yazarken yüreğinde milletin acısını, sinesinde vatan aşkını taşıyordu. O yüzden bu marş sadece bir edebi metin değil bir milletin kaderine yön veren bir ruh manifestosudur" dedi.

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Bugün o ruhu, o inancı, o mücadeleyi anlamak ve yaşatmak zorunda olduklarını vurgulayan Ersoy, "Mehmet Akif'in adını ve mirasını yaşatan Sebilürreşad Dergisi'ne ve Sebilürreşad aileme teşekkür etmek istiyorum. Sebilürreşad, yalnız bir dergi değildir. Akif'in ideallerinin, inancının ve davasının kalemidir. Bugün burada Sebilürreşad’ın öncülüğünde gerçekleştirilen panel, sergi ve etkinlikler sadece anmak için değil onu anlamak içinde bir fırsattır. Çünkü bizler sadece anarak değil onun ruhunu kuşanarak onun gibi düşünerek ve onun mücadelesine sahip çıkarak gerçek vefamızı ödeyebiliriz. Akif, hiçbir zaman şahsi menfaatler peşinde koşmamıştır. Makam ve mevki için kalemini eğip bükmemiştir. Sadece hakikat uğruna yazmış, konuşmuş ve yaşamıştır. Bugün bizlere düşen görev de budur. İstiklal Marşı'nın ruhunu yaşamak, bağımsızlık iradesini korumak ve Akif'in milletine duyduğu sevdayı geleceğe taşımaktır" diye konuştu. (DHA)

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