×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Taksi#Polis
Ankarada istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 17:45

Ankara'da Yaprak A. (29), kendini istediği yere götürmeyen taksici Salih Şener'i (35) bıçaklayarak yaraladı.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Altındağ ilçesindeki bir taksi durağında meydana geldi. Yanında 2 çocuk ile taksi durağına gelen madde bağımlısı Yaprak A., taksici Salih Şener'e Yenidoğan semtine gitmek istediğini ancak taksiyi bir süre orada bekleteceğini söyledi. Salih Şener ise gideceği yerde bekleyemeyeceğini belirterek, kadını ve çocukları araca almadı. Bunun üzerine taksici Şener ile Yaprak A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaprak A., Şener'i karnından bıçakladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Şener'in tedavisi sürerken, polis ekipleri tarafından yakalanan Yaprak A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksici Şener'in şikayetçi olmadığı Yaprak A., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Duraktaki şoförlerden Fahrettin Yağcı, "Müşteri olarak gelen bir bayan ve 2 çocuk araba beklerken arkadaşımızın yanına geliyorlar ve taksiye biniyorlar. 'Yenidoğan'a gidip geleceğiz' diyorlar. Taksici de 'Götürürüm ama bekleyip alamam' diyor. Ondan sonra tartışma çıkmış, arabayı tekmelemiş. Sonra içeri gelmiş, oturmuş, götüreceksin beni diye tartışmış. Genç 2 çocukla birlikte bıçaklamışlar.

Ankarada istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
Taksici Salih Şener

Arkadaşımız da buradan hastaneye, acil bölümüne gidiyor. Kadının çevresi tarafından hastanede darbediliyor. Burnu kırık bir şekilde müdahalesi devam ediyor. Tahminimce normal bir insan değil, bir şeyler içmiş olabilir" dedi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Taksi#Polis

BAKMADAN GEÇME!