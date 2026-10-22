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Ankara'da işyerine silahlı saldırı: Ateş ettiği anları kaydeden zanlı ve 4 suç ortağı tutuklandı

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#Ankara#İşyeri#Silahlı Saldırı
Ankarada işyerine silahlı saldırı: Ateş ettiği anları kaydeden zanlı ve 4 suç ortağı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 08:12

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin çalışmasında saldırı anının şüphelilerden biri tarafından cep telefonuyla kayda alındığı belirlendi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir işyerine silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, bir şüphelinin silahla iş yerine ateş ettiği anları kayda aldığı tespit edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda, görüntülerdeki şüpheli ve onunla birlikte hareket ettiği tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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#Ankara#İşyeri#Silahlı Saldırı

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