Ankara'da işyerine silahlı saldırı: Ateş ettiği anları kaydeden zanlı ve 4 suç ortağı tutuklandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir işyerine silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, bir şüphelinin silahla iş yerine ateş ettiği anları kayda aldığı tespit edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda, görüntülerdeki şüpheli ve onunla birlikte hareket ettiği tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.