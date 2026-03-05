×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da iş insanı 'Zimem Defteri' geleneğini uyguladı: 3 milyon TL ödeme yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Zimem Defteri Gelenek#Cevdet Ateş
Ankarada iş insanı Zimem Defteri geleneğini uyguladı: 3 milyon TL ödeme yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2026 10:28

Ankara’da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı dönemindeki ‘Zimem Defteri’ geleneğini yaşatarak, memleketi Bingöl’deki 100’ün üzerindeki bakkal ve fırınlardaki dar gelirli ailelerin yaklaşık 3 milyon TL’lik borçlarını kapattı.

Haberin Devamı

Ankara’da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı dönemindeki ‘Zimem Defteri’ geleneğini yaşattı. Ateş, memleketi Bingöl'ün merkez ve Genç ilçelerinde tespit ettiği 100’ün üzerindeki bakkal ve fırındaki dar gelirli ailelerin borçlarını ödedi.

Asistanları aracılığıyla iş yerleriyle görüşen Ateş, ayrıca muhtarlara da ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları için çeşitli miktarlarda 14 bin alışveriş kartı teslim etti.

Ankarada iş insanı Zimem Defteri geleneğini uyguladı: 3 milyon TL ödeme yaptı
‘YURTLAR DA DESTEKLENDİ’

Asistanlarından Ümit Emektar, "Her sene olduğu gibi bu sene de Bingöl’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek marketlerdeki, gerek fırınlardaki borçları kapatırken, bir yandan da alışveriş kartlarıyla destek sağlıyoruz. Osmanlı’dan kalan bu güzel yardımlaşma geleneğini yaşatmak amacıyla buradayız.

Ankarada iş insanı Zimem Defteri geleneğini uyguladı: 3 milyon TL ödeme yaptı

Bu yıl yaklaşık 3 milyon TL tutarında dar gelirli ailelerin bakkal borcunu kapattık. Kentteki Kur’an kursları ve öğrenci yurtlarını da imkanlar dahilinde destekliyoruz. Elimizden geldiğince bu kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Allah yapılan hayırları kabul etsin" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Zimem Defteri Gelenek#Cevdet Ateş

BAKMADAN GEÇME!