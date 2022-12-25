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Ankara'da iş adamı, akademisyen Güven Çaprak'ı canice öldürdü

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#Ankara#Cinayet#Polis
Ankarada iş adamı, akademisyen Güven Çaprakı canice öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 16:09

ANKARA'da iş insanı Polat Aykaç, restoranda yemek yerken tartıştığı akademisyen arkadaşı Güven Çaprak'ı tabancayla başından vurarak öldürdü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İş insanı Polat Aykaç iddiaya göre, birlikte yemek yediği arkadaşlarından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak ile küfürlü konuştuğu için tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aykaç, belindeki ruhsatlı tabancayı çıkarıp Çaprak'ın başına bir el ateş etti.

Çaprak, olay yerinde hayatını kaybederkeni Aykaç ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Çaprak'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

Ankarada iş adamı, akademisyen Güven Çaprakı canice öldürdü

(Güven Çaprak)

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#Ankara#Cinayet#Polis

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