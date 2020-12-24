Ankara’da ilk kar düştü gözler İstanbul’a çevrildi – İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

Ankara'da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Sabah beyaz örtüyle uyanan Ankaralılar sosyal medya mecralardan kar yağışının yoğunluğunu gözler önüne seren paylaşımlar bulundu. İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü ama İstanbul için 5 günlük hava durumu raporuna göre kar yağışı beklentisi yok

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı, batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere il geneli hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7



Bolu Dağı'nda etkili oluyor

Bolu’da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde başlayan hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor.



Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.



Hafif sisin de etkili olduğu Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.



Bayburt’ta etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü



Bayburt'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, dün geceden itibaren yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 50 santimetreye ulaştı.



Vatandaşlar, otomobillerinin üzerini ve ev ile iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizlediği kentte, belediye ekipleri de mahalle, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Beyaz gelinliğini giyen kentteki tarihi mekânlarda ise güzel manzaralar oluştu. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar ise karın tadını çıkardı.