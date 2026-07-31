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Ankara'da 'ilişki' vaadiyle gasp! 9 şüpheli operasyonla yakalandı

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#ANKARA#Gasp#Gözaltı
Ankarada ilişki vaadiyle gasp 9 şüpheli operasyonla yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 08:16

Ankara'da, internet üzerinden tanıştıkları erkekleri, ilişki vaadiyle buluşup para ve cep telefonlarını gasbeden 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, kadınların, internet üzerinden mağdurlarla iletişime geçerek ev veya otellerde buluşma ayarladığı belirlendi.

Şüpheli kadınların, mağdurlarla kararlaştırılan adrese başka erkeklerle birlikte giderek şantaj yaptığı, mağdurların cep telefonu ile paralarını gasbettiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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#ANKARA#Gasp#Gözaltı

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