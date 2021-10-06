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Ankara’da ikinci baro tamam

#Baro#Ankara#Türkiye Barolar Birliği
Ankara’da ikinci baro tamam

Ankara 2 No’lu Baro’nun kurucular kurulu üyeleri 2 bin 50 avukatın imzasını topladı ve kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliği’ne teslim etti.

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Geçen yıl temmuz ayında hayata geçirilen mevzuat ile avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla birden fazla baro kurulmasının önü açılmıştı. Ankara’da bir araya gelen bazı hukuk dernekleri de Ankara 2 Nolu Baro’nun kurulması için 21 Ağustos 2020’de Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvuruda bulunmuştu.

KURULUŞ DİLEKÇESİ TBB’DE

Ankara 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Eyüphan Korkmaz ve beraberindeki grup, 2 bin 50 avukatın imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini dün TBB’ye teslim etti. Ankara 2 No’lu Baro’nun kuruluş sürecini tamamladıklarını belirten Avukat Eyüphan Korkmaz, “Ayrıştıran, ötekileştiren dil yerine sürekli diyaloğu zorlayan, sadece ve sadece mesleğimize ve meslektaşlarımıza odaklanacağımızı ifade etmek isteriz. Mesleğimizin sorunlarını biliyoruz ve çözümü konusunda da güçlü bir motivasyon içinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. ‘İyi ki Ankara’da ikinci baro kuruldu’ dedirtmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

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#Baro#Ankara#Türkiye Barolar Birliği