Ankara'da iki sürücü arasında 'yol verme' kavgası! Silahla tehdit etti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 12:22

Ankara'da iki sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada, birinin diğerini tabancayla tehdit etmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle otoparktan çıkmaya çalışan sürücü, çıkışını kapattığını ileri sürdüğü 19 ACF 524 plakalı otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi. İki sürücü arasında tartışma çıktı.

Otopark çıkışını engellediği öne sürülen sürücü araçtan sopayla inerken, diğeri de üzerindeki tabancayı çıkardı. Sürücünün, diğer sürücüye tabancayı doğrultup tehdit ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin, elinde silah bulunan sürücüyü sakinleştirmeye çalışması da görüntüde yer aldı.

