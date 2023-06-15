×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da iki otobüs çarpıştı: 6 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Altındağ#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 12:44

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı, başka bir otobüsün araç içi kamera görüntülerine yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Şehabettin Y. yönetimindeki 06 HO 1242 plakalı özel halk otobüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan A.Y. yönetimindeki 06 DDT 134 plakalı EGO otobüsüyle çarpıştı. Kazada, halk otobüsü şoförü Şehabettin Y. ile 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, seyir halindeki başka bir otobüsün araç içi kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüde, yeşil ışıkta hareket eden özel halk otobüsünün EGO otobüsüne çarpması yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Altındağ#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık
10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

#Seyahat