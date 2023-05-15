Ankara’da iki ittifak pastayı paylaştı

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Cumhurbaşkanlığı seçimini referandum provasına dönüştüren kutuplaşmayı en net gösteren tablo başkentte görüldü. Oyların yüzde 94’ünün sayıldığı sonuca göre 36 milletvekilinden 18’ini Cumhur İttifakı, 18’ini de Millet İttifakı eşit paylaştı.

Üç seçim çevresi olan kentte toplam oyların yüzde 32.7’sini alan AK Parti 15 milletvekili çıkarırken, ittifak ortağı MHP yüzde 10.3 oyla 3 sandalye kazandı. CHP de yüzde 30.6 oyla 13 milletvekili, İYİ Parti yüzde 13.1 oyla 5 milletvekili kazandı. Zafer Partisi yüzde 3 oy almasına karşın vekil çıkaramadı. Cumhur ile Millet İttifakları arasındaki çekişme, geçmişte bu şehirden 1 milletvekili çıkaran HDP’ye zarar verdi. Yeşil Sol Parti, 100 bin oyu aşıp yüzde 2.85 oy almasına karşın bu kez milletvekili çıkaramadı. Türkiye İşçi Partisi’nin Ankara’da iki bölgede ayrı adaylarla yarışması da Yeşil Sol’un sandalye kaybında etkili oldu.

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PARTİSİNİ 14 PUAN AŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkentte partisinden 14 puan fazla oy almasına karşın Cumhur İttifakı’nın toplam oylarının bir miktar altında kaldı. Erdoğan, 2018’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ankara’dan yüzde 51.52 oy almıştı. Bunda ATA İttifakı adayı Sinan Oğan’a özellikle MHP’li genç seçmenden yönelimin etkili olduğu sanılıyor. Oğan, Ankara’da Türkiye genelinde aldığı oyun 1.2 puan üstüne çıkarak, yüzde 6.41 oy aldı. Adaylıktan çekilen Muharrem İnce’ye bile 12 bin 300 civarında oy verildi.

PROFİLİ DEĞİŞEN İLÇE

Kılıçdaroğlu, Çankaya ile birlikte Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde yarışı önde götürdü. Bu ilçelerden ilk ikisinde geleneksel olarak CHP’li seçmenin yüksek olduğu biliniyor. Geçmiş seçimlerde daha çok milliyetçi-muhafazakâr seçmen yapısıyla bilinen Etimesgut’ın buna eklenmesi ise yeni şehirleşme bölgesinin etkisiyle oldu. Son yıllarda Etimesgut’ta modern sitelerle hızla yapılaşan Bağlıca gibi yeni mahalleler, Çankaya’nın bazı bölgelerinden beyaz yakalı sakinleri kendine çekti. CHP, Çankaya’yı içeren 1. bölgede yüzde 41 oyla birinci parti olurken, 2. bölgede yüzde 41.9 oy ve 3. bölgede yüzde 32 oyla AK Parti birinci çıktı.

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ÇANKAYA ERGİN CEZASI KESMEDİ

CHP’nin DEVA Partisi ile ittifakı nedeniyle gözlerin çevrildiği Çankaya bölgesinde CHP’li yöneticilerin kaygıları gerçekleşmedi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin’in CHP listesinde 4. sırada yer aldığı 1. bölgeden CHP 6 milletvekili çıkardı. CHP, 5 yıl önce yüzde 35.4 olan bu bölgedeki oyunu yüzde 41’e çıkardı. İYİ Parti bu bölgedeki oyunu 1 puan yükseltirken, MHP 2 puan civarında düşürdü. MHP buna karşın 5 yıl önce olduğu gibi 1 milletvekilini kazandı. AK Parti, Çankaya bölgesinden yüzde 25’e yakın oyla 4 milletvekili çıkardı.

Altındağ, Pursaklar ve Çubuk’u da içeren 2. bölgede ise AK Parti yüzde 41.8 oya ulaştı. CHP yüzde 20 oyla 3 milletvekili çıkarırken, MHP ve İYİ Parti birer milletvekili aldı. Sincan ve Etimesgut’u da kapsayan 3. bölgede ise AK Parti yüzde 32 oyla 5 milletvekili çıkardı. MHP’nin de tek vekiliyle bu bölgede Cumhur İttifakı 6 milletvekili alırken, 4 vekille CHP ve 2 vekille İYİ Parti de toplamda aynı sayıya ulaştı. Üç bölgede 51 bin, 30 bin ve 24 bin gibi oy potansiyeline ulaşan Yeşil Sol, üç bölgede de milletvekili çıkaramadı. 3. bölgede Yeşil Sol’a yakın oranda yüzde 2,4 oy alan TİP de adayını seçtiremedi. TİP, 2. bölgede de Yeşil Sol’dan 1 puan oy aldı. Yeşil Sol ve TİP cephesindeki seçmen dağınıklığı hiçbir partiye vekil kazandırmadı.