Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 şüpheli gözaltına alındı

#Ankara#Altındağ#Silahlı Kavga
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 08:11

Ankara'nın altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Altındağ ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan olmazken Yunus ekipleri havaya ateş ederek kaçan şüphelilerin yakalanması için 'Plan Fanus' yönetimi ile çalışma başlattı. Şüphelilerin muhtemel kaçış güzergahları ve saklanacakları alanlar çalışılarak fanus alan tespit edildi.

Fanusun daraltılması ile 1 saat içinde 3 şüpheli, 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mühimmat ve bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Silahlar, başka bir olayda kullanıp kullanılmadığının tespiti için kriminal laboratuvarı balistik biriminde incelemeye alındı.

