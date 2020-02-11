Ankara'da İdlib zirvesi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün İdlib’de 5 askerin şehit olduğunun bildirilmesinin hemen ardından AK Parti Genel Merkezi’ne giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. Erdoğan-Akar zirvesi yaklaşık 1 saat sürdü. Akar’ın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AK Parti Genel Merkezi’ne gelerek toplantıya katıldı. AK Parti’de saat 15.30 başlaması planlanan MKYK toplantısı da İdlib zirvesi nedeniyle saat 17.30’da toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada özetle şöyle konuştu:

“Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir. Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için TSK üzerine düşeni uzun zamandır gerçekleştirmektedir. İdlib’deki gözlem noktalarının görevi, burada durumu gözlemlemektedir.

Hedefler tahrip edilmiş, şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. TSK, İdlib’deki saldırılara misliyle karşılık vermiştir. İdlib’de rejim şu ana kadar yapılan bütün mutakabatlara karşı gelmiş, insanı felakete neden olmuştur.

SINIR GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ZORUNLU

Türkiye’nin kararlılığı tamdır. Türkiye’nin gözlem noktalarından çekilmesi söz konusu değildir. Rejimin İdlib’i yutmaya çalışmasına izin verilmeyecektir. Rejimin kendisi terör örgütleriyle işbirliği içindedir. Yeni bir durum var, rejime verilen bir karşılık var. Rejim unsurları düşman unsur kabul ediliyor. Düşman unsura ne yapılırsa TSK bunu yapacaktır. Bugün ortaya çıkan tablo, rejimin saldırganlığının aynı şekilde devam ettiği, çatışmasızlık bölgesinin statüsünün yok edilmesine dönük bütün kuralları, bütün mutabakatları ihlal eden yaklaşım içinde olduğudur. Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir. Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır.

Sınırlarımızı korumamız elzemdir. 30 km derinlik yaratılması Türkiye’nin sınır güvenliği açısından zorunludur. Bugün de TSK bu görevine devam ediyor. Türkiye yeni tavır almayacak, pozisyonunu kararlılıkla sürdürecektir.”