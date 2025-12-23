×
Ankara'da içme suyu aranırken bulundu! 291 metrede fark edildi: 'Şu an göç veriyoruz, insanlar geri döner'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 17:27

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından (ASKİ), Sabanca Mahallesine içme suyu ararken yaklaşık 40 derece sıcaklığında termal kaynak buldu. Mahalle muhtarı Faik Can, içme suyu ararken bulunan doğal kaynağın değerlendirilmesi için çağrı yaptı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 291 metre derinlikte ulaşılan yaklaşık 40 derece sıcaklıktaki artezyen suyun termal tesis için kullanılması bekleniyor. Can, sondaj çalışmalarının 9 gün sürdüğünü ve süreci başından sonuna kadar takip ettiğini söyledi.

Çalışmalarda farklı derinliklerde hem soğuk hem de sıcak su damarlarına rastlandığını aktaran Can, "İlk 15 metrede suya ulaşıldı. Ardından 100, 200 ve 291 metrelerde yeniden su çıktı. 200 ve 291 metrede çıkan suyun sıcak olduğu ifade edildi.

Diğer damarlar soğuk su. Bu sular ayrıştırıldığı takdirde sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıkma ihtimali var." dedi.

Mahallenin, Polatlı'ya 27, Haymana'ya 25 kilometre uzaklıkta olduğunu, artezyen suyunun yaklaşık iki aydır kendiliğinden aktığını dile getiren Can, termal potansiyelin değerlendirilmesi halinde bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan canlanacağını kaydetti.

Bu konuda destek beklediklerini anlatan Can, "Buraya yapılacak bir termal tesisle gençleri yeniden mahallemize çekebiliriz. Şu anda göç veriyoruz. Yatırım olursa insanlar geri döner." diye konuştu.

#ANKARA#İçme Suyu#Artezyen Suyu

