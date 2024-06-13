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Ankara’da husumettiler arasında silahlı kavga: 1 ölü

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#Ankara#Çankaya#Silahlı Kavga
Ankara’da husumettiler arasında silahlı kavga: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 04:21

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, bir spor salonunda aralarında daha önceden husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabette ettiği F.O. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan F.S. ise kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Keklik Pınarı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, F.S. aralarında daha önceden husumet bulunan F.O.'nun spor salonuna geldi. İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.S. yanında bulundurduğu tabancayla F.O.'ya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği F.O. kanlar içerisinde yere yığıldı. F.S. ise olay yerinden kaçtı. Spor salonunda bulunanların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı F.O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.O. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. F.O. ise hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Silahlı saldırgan F.S. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Ankara#Çankaya#Silahlı Kavga

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