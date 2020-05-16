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AA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 22:59,Son Güncelleme:

Ankara'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı

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Ankara'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kasaptaki kasadan 150 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Düzenlenen operasyonda, zanlılar A.G. (41) ile A.L.C. (31) ve F.S. (29) yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, yaklaşık 15 bin lira bulundu.

Ankarada hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 1i tutuklandı


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. F.S. ve A.L.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgisi bulunduğu belirlenen Ü.G'nin (32) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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