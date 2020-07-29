Ankara'da hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde kaç? Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ankara'da hastanelerin yoğun bakım doluluk oranları hakkında gelen soru üzerine Fahrettin Koca, verileri anlatarak açıklamada bulundu
Ankara'da yoğun bakımda doluluk oranımız %67. Standart yataklarımızın doluluk oranı ise %49. Solunum cihazlarının doluluk oranı ise %25. Şehir hastanelerindeki doluluk oranları ise, yoğun bakımlar %69, standart yataklar %32, solunum cihazları ise %16. Bu rakamlardan da, şehir hastaneleri dahil olmak üzere, bir sorun olmadığını ama her gün açıklanan rakamlarla giderek yoğun bakımdaki hasta sayılarımızın arttığını zaten söylüyoruz.
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