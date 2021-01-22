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Gündem
Haluk KARAASLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 22.01.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

Ankara'da hastanede yangın paniği!

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Ankara'da hastanede yangın paniği!
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Ankara'da Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nin bodrumundan çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde çıktı. Hastanenin bodrumundaki çamaşır makinesinin elektrik aksamından çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Hastalar, tedbir amacıyla hastanenin diğer binalarına sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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