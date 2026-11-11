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Ankara'da hasar gören doğal gaz borusu alev aldı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Doğal Gaz#Yangın
Ankarada hasar gören doğal gaz borusu alev aldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 18:47

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kazı çalışması sırasında doğal gaz hattı borusunun hasar görmesi sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Olay, saat 16.30 sıralarında Kale Mahallesi Hacı Bayram Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde gerçekleştirilen altyapı çalışması kazısı sırasında doğal gaz hattına ait boru hasar gördü.

Borudan sızan gazın alev alması üzerine yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Ankarada hasar gören doğal gaz borusu alev aldı

Bölgede doğal gaz kesilirken, cadde de araç ve yaya geçişine kapatıldı. Alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Soğutma çalışması devam ederken kazı için kullanılan iş makinesinde de hasar oluştu.

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#Ankara#Doğal Gaz#Yangın

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