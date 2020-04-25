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AA - Fotoğraflar: DHA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 16:52,Son Güncelleme:

Ankara'da hareketli dakikalar... 2 çocuğunu rehin aldı

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Ankara'da hareketli dakikalar... 2 çocuğunu rehin aldı
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Başkentte kavga ettiği eşinin eve dönmesi için iki çocuğunu silahla rehin alan adam ikna yoluyla gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan F.S. ile eşi A.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmada şiddete uğradığı belirtilen A.S. evi terk etti.

Ankarada hareketli dakikalar... 2 çocuğunu rehin aldı

Eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu silahla rehin alan baba R.S'nin evinin penceresinden "Eşim gelmezse vururum" diyerek bağırması üzerine komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın etrafını şeritle kapattı.

Ankarada hareketli dakikalar... 2 çocuğunu rehin aldı

Ekipler R.S'yi ikna etmek için çelik yelek giydirdikleri eşi A.S. ile telefonda konuşturdu. Polis ekiplerinin ikna çabalarının ardından baba R.S. önce 4 yaşındaki kızını, ardından da 7 yaşındaki oğlunu serbest bıraktı.

Ankarada hareketli dakikalar... 2 çocuğunu rehin aldı

R.S. silahıyla birlikte birlikte polis ekiplerine teslim oldu. 

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