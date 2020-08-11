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Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Ankara'da 'hakim ve istihbaratçı' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli tutuklandı

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Ankara'da 'hakim ve istihbaratçı' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli tutuklandı
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ANKARA'da kendini emekli askeri hakim, istihbaratçı, polis ve asker olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Doğan Çelik, sevk edildiği adliyede, tutuklandı. Çelik'in dolandırıcılık olaylarından elde ettiği gelirle lüks bir hayat sürdüğü, güvenlik güçlerine yakalanmamak için aracında tepe lambası ile telsiz taşıdığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, kendisini emekli askeri hakim, Yargıda Birlik Platformu Başkanı, istihbaratçı, polis ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen Doğan Çelik, teknik ve fiziki takibe alındı.

Sahte kimlik kullanan ve ulaştığı kişileri, Yargıtay'daki işlerini takip edeceği yalanıyla dolandırdığı saptanan Çelik'in lüks otellerde konakladığı ve kendini iş adamı olarak tanıttığı, yurt dışından üst düzey bürokratlarla irtibat kurduğu tespit edildi. Şüpheli Doğan Çelik, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

POLİSLERE RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Şüphelinin aracında yapılan aramada, kendi adına düzenlediği sahte hakim ve savcı kimlik kartı ile telsiz, tepe lambası ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi. Çelik, kendisini gözaltına alan polislere ise aracında bulunan delilleri yok etmeleri karşılığında yüklü miktarda rüşvet teklif  etti. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Doğan Çelik, mahkemece, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet ve kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadi ile dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

Çelik'in dolandırıcılık olaylarından elde ettiği gelirle lüks bir hayat sürdüğü, güvenlik güçlerine yakalanmamak için aracında tepe lambası ile telsiz taşıdığı öğrenildi.

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